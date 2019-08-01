【藍籌業績】長和上半年盈利微增　擬派中期息0.87元

長江和記實業(00001)公布，截至今年6月30日止中期業績，期內收入1,476億港元，按年增加12%，錄得股東應佔溢利按年升1.6%，至183億元；每股盈利4.75元，擬派中期息每股0.87元。



集團表示，上半年各項業務維持穩健發展，整體業績符合預期。在物業發展業務面，期內已簽署物業買賣合約金額累計超過100億元，物業銷售貢獻錄得理想增長。而物業租務收入較去年同期稍微下跌，惟物業租務收益維持穩定。



各項收入方面，佔整體收入總額38%的零售業務收入按年跌1%，至831.61億元；而歐洲3集團收入達434.64億元，按年升20%，貢獻整體收入兩成。



長和主席李澤鉅在業績報告中表示，全球地緣政治及經濟風險於2019年上半年仍然高企。2018年下半年起貨幣及商品價格波動，已削弱集團於上半年盈利。英鎊、歐元，以及人民幣等主要貨幣較去年上半年均貶值約6%。撇除外幣兌換因素，集團仍維持穩固盈利增長及健全財務狀況。



他續指，展望本年度餘下期間，全球各地經濟仍不明朗。更多寬鬆貨幣及財政政策或可紓緩衝擊，惟風險依然嚴峻。營運韌力、業務多元化、穩定現金流及深厚的財務根基繼續為集團主要優勢。因此，他對集團業務前景審慎樂觀。

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