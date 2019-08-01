中原按揭：中銀香港重奪按揭「一哥」地位

中原按揭經紀統計，7月份的現樓按揭市場錄得9,308宗登記，按月升約2%，由中國銀行(香港)以26.8%市佔率重奪「一哥」地位，為2017年月以來首次，至於以23.9%市佔率跌至第二位的滙豐銀行，則連續28個月稱冠斷纜。



以首7個月計，中銀香港在現樓按揭市場的佔有率，仍落後滙豐2.6個百分點或1,391宗。樓花按揭方面，7月份按揭登記宗數為1,732宗，按月升36%，滙豐仍以31.5%市佔率排首位。



中原按揭經紀董事總經理王美鳳指出，樓巿自6月起受本地受政治因素困擾，中美貿易戰仍困擾市場，環球經濟下行風險增加等因素下，樓市觀望氣氛漸濃，料第3季按揭市場回落，大型銀行今年中起調整按揭優惠，令現樓按揭巿佔率「執位」，展望客戶加快提交轉按申請，爭取尾班車優惠，部分轉按及細額貸款申請流向中小型銀行，預期中小行的按揭市佔率將反彈。



經絡按揭轉介高級副總裁曹德明亦表示，滙豐在6月時上調轉按按息及減少現金回贈，客戶紛紛選擇仍然有高回贈及低按息的銀行進行轉按，相信未來數月仍有部分小型銀行保持原有的轉按優惠，令其市佔率上升，料未來數月中小型銀行總市佔率可挑戰三成水平。

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