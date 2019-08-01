渣打集團：暫未見明顯走資情況　冀社會紛爭盡快平息

社會事件浪接浪，國際評級機構更憂慮香港政府若不及時解決問題，經濟及營商環境或會受損。渣打香港區行政總裁禤惠儀指出，該行香港區於上半年業績未有反映直接影響，亦無明顯走資情況，惟開立離岸戶口的查詢有增加，部分零售及中小企客戶對香港情況感憂慮，該行除為客戶提供貸款外，亦會主動協助企業轉型。



她強調，該行首要工作是維持各區分行可持續運作，保障客人及員工的安全，亦會尊重部份員工參與罷工及表達訴求的決定，相信員工有專業能力維持分行服務。



渣打集團(02888)主席韋浩思罕有地於業績會主動談及香港近況，強調香港聯繫國際及中國金融的工作上，擔任相當特別的角色，是進行商業活動的理想地方，過去香港曾經驗多次危機，包括多次金融風暴，但至今仍然屹立不倒，維持國際金融中心地位，期望社會紛爭可盡快平息。



他又指，目前貿易磨擦仍然不明朗，批評保護主義對整個世界沒有益處，集團會努力為客戶適應正在改變的經濟環境。



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