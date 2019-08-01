外圍慘淡！歐元區製造業連縮6個月　裁員6年最多

外國傳媒報道，歐元區製造業在第3季開局連續第6個月萎縮，主要受德國製造業採購經理指數(PMI)創7年最低拖累。



早前有報告顯示，法國、西班牙，以及歐元區的經濟增長放緩，而意大利增長停滯。IHS Markit表示，其歐元區製造業PMI從6月的47.6，降至7月的46.5，處於50以下的收縮水平。



雖然部分疲弱原因與汽車業陷困有關，但持續低迷可能預示困境深化，並且擴大至其他經濟範疇。由於公司要應對需求下降，製造業裁員幅度為6年最高，價格在降低，樂觀情緒在惡化。



IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson表示，歐元區PMI分類指數「一片紅海」，所有指標都在警告該地區的製造商健康不斷惡化。



歐元區製造業PMI的受訪者指，貿易戰、英國脫歐，以及對經濟增長放緩的擔憂，是當前需求低迷、信心走弱的背後因素。

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