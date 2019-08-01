倘Apple想轉型服務公司　iPhone減價要更狠！

外媒報道，對蘋果公司(Apple Inc.)來說，iPhone直接或間接的減價已緩解了智能手機市場停滯不前帶來的打擊。不過，如果它真的想轉型成為一家服務公司，應在iPhone減價上更進一步。



Apple周二(30日)公布季度業績顯示，續受智能手機市場增長停滯衝擊，期內iPhone收入按年跌12%。儘管Apple來自iPhone以外的產品和服務銷售額，在過去9個月按年增長126億美元，但並不能抵銷iPhone高達191億美元的收入降幅。如果新iPhone銷量沒有太大變化，Apple硬件產品全球用戶量將很難保持增長，礙及其轉型服務公司。



因此，有報告指，Apple要大幅降低iPhone價格，並利用那些新產品向人們推銷Apple Music、iCloud雲存儲服務、視頻遊戲訂閱，以及包括Apple Watch在內的外設產品。每當有人開始使用一部新的iPhone，或者放棄幾乎無法正常運行的舊款iPhone，就是Apple鼓勵消費者購買更多產品的機會。這種策略正是Apple現在所需要的。

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