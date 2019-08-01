長實李澤鉅：社會現況對賣樓活動已造成影響

長實集團(01113)分析員會議中，主席李澤鉅被問到香港目前的社會情況對賣樓活動有沒有影響？他直言，「已有、且應該有影響」，尤其是看中線而沒有即時住屋需要的買家，目前都持觀望態度，並認為以現在的樓價水平來看，他們傾向觀望是合理。他又指，現在香港發生的情況以前都發生過，「香港買家和發展商都習慣於波動的市場」。



有分析員關心集團於紅磡的酒店重建計劃。惟李氏稱，有關的酒店重建並非當務之急，而且如將酒店改成為寫字樓，或會更有利可圖。他以重建和記大廈為例，集團都是有這計劃5、6年後才啟動，一旦啟動的話，可以很快。至於集團半山波老道項目為何遲遲未推？李氏表示：「想買家見到現樓，唔想佢哋只睇樓書就買。」



另外，集團的併購計劃亦成為會議焦點，李氏表示，實際的項目未能透露，「我的工作是要維持『撲克臉』，最好買和賣的時候都不要給人知道。」對於英國脫歐問題對集團海外投資的影響，李氏稱，英國並非集團的投資重點區域，集團無論投資英國、法國等比較波動的地區抑或其他地區，都沒有特別偏愛的對象，而是嚴守紀律，以內部回報率和現金流作為優先，最後才將地區風險放在最尾考慮。但他認為，地區風險經已在當地的貨幣和利率上反映。中國投資方面，他表示，作為一間在香港的公司，雖然在中國的投資於某些年會有波動，但「中國仍是我們最大投資」。



此外，會上亦關心公司會否將派息與收入掛鈎，他笑言：「唔好啦，我哋唔係公用股。」他又指，公司需要更多的現金來投資於經常性收益，令股息可以增長。他對於目前每股4.8港元的現金流來自經常性收益感到滿意。

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