估中去年12月利率見頂專家：9月須再減息　否則災難

外國傳媒報道，曾準確預測美股於2018年1月26日創新高後短期要調整5%、去年9月警告年底股市要大跌，並是極少數言中去年12月是聯儲局最後一次加息的專家，Stifel首席股票策略師Barry Bannister最新警告，投資者別相信所謂「防禦式減息」，歷史已一再證明當局沒有能力阻止災難發生，若開啟了減息之門而不迅速再減，後果更不堪。



市場一般認為，聯儲局救市的「最低消費」是減息5厘，故目前的利率顯然不夠處理下次衰退。不過，他早已指出，若計及通脹，去年12月利率上調到2.25至2.5厘區間時，已經到達「中性利率」水平。因此，這是他為何早在去年9月已警告，聯儲局只要在12月加息，就會是今次加息周期的頂部。(本文附圖)



(註解：實際利率是指「扣除通脹後的利率」，故在本文附上的圖表中會出現「負數」，即當時的利率低於通脹；「正數」則是利率高於通脹，即Bannister說的實際融資成本「正數」。)



所謂「中性利率」，即聯儲局的指標利率能將經濟保持在「不溫不火」的狀態，既不會過熱，亦不會收縮。Bannister認為是2.3厘，即2.25至2.5厘區間。



換言之，他警告，目前聯儲局正式減息，即反映經濟出現問題，才使當局放棄維持「中性利率」！根據往績，減息0.25厘只是開端，必須盡快再減，如果在7月減息後就停止，將是「恐怖的政策失誤」，金融市場的反應會是負面的。根據1998年夏季、2000年，以及2007年往績，必須在金融市場變得困難前快速減息兩次。



不過，要說服聯儲局9月再減息暫時有難度，大前提要8月一系列經濟數據轉弱，以及貿易糾紛持續。

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