越秀房託：加強物色二線城市收購機會

越秀房產信託基金(00405)公布中期業績，截至6月底止收入物業收入淨額按年升0.28%至7.29億元人民幣(下同)，每個基金單位盈利約0.2225元，增長9.17%；分派0.136元，折合0.1546港元，按年減少2.85%。



投資者關係總監姜永進解釋，每個基金單位盈利增長，但分派減少，是由於期內管理人費用部分以派發基金單位支付而有所攤薄。他指，以6月30日收市價5.34港元計，期內分派收益率約5.8%。



主席兼行政總裁林德良指，旗下杭州、武漢等二線成長型項目期內租金提升13.5%，較成熟項目如廣州國金中心、財富廣場等平均提升3.1%為高，因此未來會更多留意二線城市項目。



除了加強在市場上物色新收購機會外，越秀地產(00123)近年活躍發展「地鐵+物業」，他相信未來收購機會大增。至於成熟項目增長空間較少，他表示，會透過置換租戶方式提升租金水平。



他續指，經濟大環境受壓，加上中美貿易摩擦或多少影響旗下辦公室出租及續租情況，例如科技行業租戶期內或暫緩擴張計劃，但留意到國金中心期內也增加不少人工智能及生物科技等大健康行業租客，因此有信心國金中心出租率維持高水平，年底出租率冀達97%。



此外，他強調，商場項目亦是較理想的增長點，期內國金天地租金增長6.5%，武漢升10.5%，認為宏觀經濟受壓下零售消費依然可帶動業務增長，但重申不會沾手社區式商場。



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