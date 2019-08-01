整合歐洲電訊業務為分拆？ 李澤鉅︰No！

長和(00001)上月成立一家新的全資子公司CK Hutchison Group Telecom Holdings(CKT)，持有和電香港(00215)和歐洲3集團權益，並在CKT設置一家名為CK Hutchison Networks Holdings，注入原屬歐洲3集團6個國家的電訊設施。被問到此舉是否為分拆有關業務鋪路，主席李澤鉅斬釘截鐵說：「No。(否認)」



財務董事兼副董事總經理陸法蘭稱，現時沒有任何分拆計劃，整合有關業務是要提高經營策略和融資上的靈活性，目標是保持CKT債務對經營溢利(EBIT)比率於2.5倍以下。CKN將持有歐洲3集團合共2.85萬個基站，成為歐洲第4大鐵塔公司，目前為1.2戶的站址共享比率有望提升，將來亦有權注入長和系內位於亞洲的9,300個站址。



聯席董事總經理霍建寧表示，歐洲3集團面臨激烈競爭，每月每戶平均毛利(AMPU)處於下行趨勢，公司要加緊扭轉劣勢，但與其在「瘋狂的價格戰」中跟隨減價，把流失的客戶搶回來，倒不如「享受客戶帶來的收入」。他續指，長和正投資為電訊業務的技術升級，預期明年開始見效，2021年起會令成本顯著下降。



談及5G，李澤鉅表示會審慎投資。霍建寧則指，公司聚焦的是5G流動通訊會漸漸取代固網通訊，已有具備優勢的計劃推動客戶收入上升。

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