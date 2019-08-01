美前經濟顧問：特朗普不會贏貿戰　反累美經濟

外國傳媒報道，高盛前總裁、一手推動減稅，惟因反對貿易戰而辭職的美國白宮前首席經濟顧問科恩(Gary Cohn)最新表示，美國總統特朗普對中國發動貿易戰是不會勝出，而且會損害美國經濟。



他指出，提高中國進口貨品關稅會推升成本，抵銷了減稅計劃帶來的刺激經濟作用。他說：「當你建立一個廠房，需要買鋼鐵、鋁、進口貨物，但我們開徵關稅，即等如一方面提供利得稅減免，另一方面把減稅的收益取去。」



他稱自己是在「任何人都因貿易戰而輸之前」，公開反對關稅。至於中國經濟放緩，他說：「我認為有沒有貿易戰，中國經濟增長都會放緩。目前對美國經濟的真實影響是汽車製造業及農業受累。」



被問及怎看聯儲局減息及特朗普不斷狙擊主席鮑威爾時，科恩稱，聯儲局一直是獨立機構，總統一旦委任了主席及相關官員，就一定要放棄干預任何貨幣政策，「因為聯儲局從來都不是政治機構，我非常相信權力要分立。」他又讚賞鮑威爾在全球極低息的環境下，工作表現已非常好。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。