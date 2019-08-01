長和黎啟明︰屈臣氏中國業務不輸給電商

屈臣氏集團「一哥」、長和(00001)副董事總經理黎啟明表示，撇除匯率變動，內地保健美容的同店銷售上半年錄得5.4%增長，比去年同期僅2%顯著加快。經過大量科技上的投資後，其業務相比內地的電子商貿平台並不輸蝕。



黎啟明稱，截至6月底止屈臣氏的內地保健美容產品門店比去年同期增加9%至3,666家，新店較多在2、3線城市，其毛利率較高。撇除匯率變動，內地保健美容銷售額按年增長8%，比起去年同期的7%有所提升，中國業務在當前市場情緒下依然保持強勢。



對於有分析員問及內地保健美容業務上半年的EBITDA(除息、稅、折舊和攤銷前盈利)毛利率降至19%，黎啟明稱，表現已經相當不俗，下跌原因包括公司大舉投資科技，現時幾乎所有門店都有自助結帳等數碼化功能，網上和線下購物深度融合，跟其他內地電商看齊，沒有處於劣勢。



不過，值得留意的是，以港幣計算，長和零售業務上半年EBITDA(除息、稅、折舊和攤銷前盈利)絕大部分(6.33億元)都是因為完成設立百佳中國、騰訊(00700)，以及永輝超市(601933.SH)合資的超市公司所帶來的單次攤薄收益。

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