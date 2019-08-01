新盤UPDATES︰有豪宅成交無進展　賢文禮士變相減價

雖然美國落實減息，但暫時未見對香港樓市造成明顯刺激。相反，個別高價樓盤更出現交易再未有進展個案，亦有發展商不惜減價促銷貨尾單位。



●Mount Vienna頂層複式9440萬元交易告吹

由AG ASIA及興勝創建(00896)合作發展的沙田Mount Vienna，7月24日售出7至8樓複式B單位，實用面積2,605方呎，平台面積1,145方呎，成交價9,440萬元，呎價36,238元。無論售價及呎價均與同層A室一樣，屬項目最高紀錄。但成交紀錄冊已列明，有關成交已屬交易再未有進展個案。



●賢文禮士最多變相減價達17%促銷

華懋集團旗下九龍塘賢文禮士，剛更新部分價單，其中5座10樓C單位，價單售價由3,594.9萬下調至3,349.3萬元，呎價由40,032降至37,297元，減幅逾6.8%。



同時，該盤新增多種付款方法，最高折扣由原本2%大增至12%，並維持提供售價4.25%印花稅折扣，即個別單位最多變相減價高達17%。



●何文田皓畋高層大戶5600萬元售出

嘉里建設(00683)的何文田皓畋，剛售出7座21樓B單位，實用面積1,477方呎，成交價5,600萬元，呎價37,915元。



●NAPA連沽3座洋房 套現近1億元

會德豐地產旗下屯門NAPA，剛連錄3座洋房成交，吸金9,852萬元，每座售價介乎2,620萬至3,977.6萬元。成交紀錄冊顯示，該盤於6及7月均未錄得交投。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。