內地經濟仍存憂！汽車業界看淡今年市道

外國傳媒報道，全球有許多汽車零件供應商對今年中國汽車態度悲觀。根據IHS Markit在7月作出的估計，今年中國汽車生產將減少6.9%，至2,476萬輛。不過，多數汽車製造商估計，跌幅可能達到雙位數。



事實上，中國汽車銷量已連跌12個月，全年計，可能出現連跌兩年的劣勢。除了中美貿易戰外，日趨嚴格的廢氣排放標準使汽車銷售雪上加霜。由於汽車銷售一向被視為消費前瞻指標，反映中國消費市場難以大幅回升。



目前多數汽車相關企業已看淡中國全年銷售表現。舉例來說，美國3大車廠之一快意佳士拿(Fiat Chrysler)於周三(31日)，就將中國整體銷售預測降了4%。



汽車零件大廠Aptiv行政總裁Kevin Clark周三亦表示，因應中國生產減少，在當地進行了人手精簡，並預測中國第3季生產將減少15%，全年則將減少13%。為降低生產成本，也將生產據點由中國轉往南韓。



另一零件商Garrett Motion行政總裁Olivier Rabiller周二(30日)表示，看法較業界稍微悲觀，將中國全年生產預測由原先跌8% 下調至跌10%。

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