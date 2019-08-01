樓價UPDATES：大潭浪琴園今年首錄呎售低於2萬元

大潭浪琴園今年首錄呎價低於2萬元個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●浪琴園5座低層A室，實用面積1,077方呎，獲買家以2,130萬元連車位購入，呎價19,777元。上址現連有租約，全包月租4.6萬元，回報率近2.6厘。



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九龍區



●紅磡環海．東岸1B座低層H室，實用面積197方呎，開放式間隔，以455萬元易手，實用呎價23,096元。上址為原業主於2015年11月以352萬元購入，持貨3年多帳面獲利103萬元。



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新界區



●租金持續攀升，大圍珀玥高層C室一房戶，望街景，實用面積201方呎，放租僅兩日，即以1.46萬元承租，呎租約72.6元創新高。若以去年七月購入價約509.83萬元計，回報率約3.4厘。



●馬鞍山海栢花園1座高層B室兩房戶，實用面積396方呎，單位原開價750萬元，減價32萬元，以718萬元易手，實用呎價18,131元。原業主持貨四年多，帳面獲利193萬元。



●火炭御龍山6座中層B室，實用面積891方呎，議價後以1,750萬元易手，實用呎價19,641元。原業主於2016年以1,238萬元購入，期內持貨3年，帳面獲利512萬元。

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