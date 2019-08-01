夜市UPDATES：炒再減息！美股飆逾200點　港夜期高水

市場對美國繼續減息感樂觀，美股升勢持續擴大，道指目前報27,087點，升222點或0.83%；標指報3,004點，升23點或0.80%；納指報8,279點，升104點或1.27%。



反映整體融資成本的美國10年期國債孳息率周四(8月1日)再度跌穿2厘，低見1.96厘。



港股期指夜市衝高，現報27,597點，升152點，高水31點。



【22:08】市場仍在消化美國聯儲局貨幣政策立場，惟債息顯示市場依然憧憬9月再減息，美股早段有反彈。道指目前報26,947點，升82點或0.31%；標指報2,991點，升11點或0.37%；納指報8,232點，升57點或0.70%。



受美股升幅擴大帶動，港股期指夜市跌幅收窄，目前報27,484點，升39點，惟仍低水82點。



個股方面，亞馬遜試圖收購印度最大實體零售商信實零售的26%股份，股價升逾1%；通用汽車升逾3%，因季度淨利潤24億美元，勝市場預期的19.91億美元。



聯儲局周三(31日)宣布，逾十年來首次減息，並提前結束「縮表」計劃，惟主席鮑威爾暗示減息周期未開啟，打壓了市場對聯儲局繼續減息的預期。不過，反映整體融資成本的美國10年期國債孳息率周四(8月1日)再度跌穿2厘，低見1.997厘，為7月初以來首次。由於目前聯邦基金利率介乎2至2.25厘，意味市場仍預期之後會再減息。事實上，走勢更貼近市場預期的2年期美債息現時低見1.852厘，足證市場認為聯儲局9月可再減息0.25厘。



目前市場轉向留意周五(2日)公布的美國非農就業數據，分析指如果數據顯著好過預期，對股市就是利淡消息；反之則是好消息，因聯儲局再減息機會增加。



數據方面，美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數增加8,000人，至21.5萬人，略高於經濟師估計的21.4萬人，而前周持續申領救濟人數亦增加2.2萬人，至169.9萬人，多過預期的167.4萬人。美國7月ISM製造業採購經理指數(PMI)報51.2，低於預期52，6月為51.7。



歐洲方面，英倫銀行議息後，9名貨幣政策委員會(MPC)成員，一致通過維持基準利率0.75厘及量化寬鬆(QE)規模3,750億英鎊不變。該行表示，受英國脫歐進程影響，對經濟前景的信心遜於往常，如果不能達成協議，英鎊將會下跌。英鎊兌美元目前報1.2099，跌0.51%。歐股則個別發展，英股跌0.41%；德股升0.13%；法股升0.23%。



【21:30】聯儲局周三議息後，美股道指收市重挫333點，周四早段跌勢暫時喘定，回升42點，報26,906點，納指漲31點至8,207點。



晶片生產商高通雖然受惠蘋果公司(Apple Inc.)支付的專利和解費，令第3季度純利急升至21億美元，但預測第4季度收入只介乎43億至51億美元，遠遜預期的57.2億美元，股價早段瀉5.41%，至69.21美元。



Apple周三收市後公布上季發行股數減少約8,200萬股，以收市價213.04美元計，市值只有9,630億美元，若市值升穿1萬億美元，股價至少要升上221.28美元。Apple周四早段報215.34美元，升1.08%



此外，人造肉生產商Beyond Meat及其投資者計劃以每股160美元配股，較周三收市有18.58%折讓，Beyond Meat股價早段插10.6%，至175.68美元。

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