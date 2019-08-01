為再減息鋪路！美7月製造業惡化至近3年低位

外國傳媒報道，美國製造業活動在7月惡化至近3年低位，主要受到生產放緩和出口市場不穩拖累，為聯儲局周三(7月31日)減息的決定提供了支持，同時可能再減息。



根據周四(8月1日)公布的數據，供應管理學會(ISM)製造業採購經濟指數(PMI)從6月的51.7，降至51.2，雖然數字高於50意味擴張，但低於市場預期52，同時生產指標、製造業就業，以及投入價格在7月均下降。



其中，工廠活動整體指數連續第4次下滑，更加接近收縮區域，與近期全球製造業疲弱的趨勢一致。低迷的全球經濟、貿易政策，以及關稅困擾生產商，一些公司的供應鏈處於混亂狀態。雖然製造業僅佔美國經濟的11%左右，但風險在於進一步的疲弱，可能蔓延到服務提供商，並促使這些公司減少投資、限制招聘，從而危及創紀錄的經濟長期擴張。



ISM報告的詳細信息顯示，生產指標在4個月內第3次下降，推動製造業就業指標降至2016年11月以來最低，出口指標降至2016年2月以來最低。

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