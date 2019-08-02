澳門七月賭收挫3.5%　遜預期

澳門博彩監察協調局公布，7月份當地博彩收入錄244.53億澳門元，按年跌3.5%，較市場原先估計錄輕微增幅為差。



今年首7個月計，澳門累計博彩收入錄1,739.56億澳門元，按年跌0.9%。



瑞信發表報告指，原預期7月份澳門博彩收入可按年上升2%，如今7月份日均博彩收入僅達7.88億澳門元，較六月份的7.93億澳門元下跌，相信主要是由於近期中介人(疊碼仔)為防範監管風險，正降低提取資本限額所致。



此外，香港近期示威活動影響港澳旅客數量，亦導致7月賭收較預期遜色。該行指出，澳門貴賓廳需求在近兩年遭海外賭場攤薄。



摩根士丹利則認為，澳門貴賓廳表現持續疲軟，估計7月份整體貴賓廳收入或倒退超過20%。該行又指，從濠賭股最近業績來看，貴賓廳交易量雖按季增長3%，但實際收入卻按季下跌7%，該行相信要待第4季才可見復甦。



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