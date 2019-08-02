古勝：慎防內銀賺息蝕價

環球經濟大阿哥美國，周四凌晨一如預期減息0.25厘，本來投資市場都唔當係一回事，但最慘係聯儲局主席鮑威爾話今次減息只是「調節」，並非減息周期的開始，故直接增加未來美息走向的不明朗性，港股周四再跌212點報27,565點，失守250日牛熊分界線，主板成交增至799億元，淡風已成！



事實上，正如古勝早前所言，強如領展(00823)、港鐵(00066)都要從高位掉頭回落，再睇埋一眾防守力最強的公用股如中電(00002)、香港中華煤氣(00003)及電能實業(00006)都要級級落，就知道今次唔係板塊強弱互換咁簡單，而是有資金撤退趨勢。



當然，有人話金礦股都回啦，你睇睇招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)及山東黃金(01787)跌3至6%不等，連隻SPDR黃金ETF(02840)都要跌1.7%！但大家要明白，今轉金礦股回軟，可謂非戰之罪，一來唔係金礦股企業出問題，又或者避險因素大幅回落所致，反而係因為美元轉強，美匯指數彈到上98.8水平，並間接拖累以美元計價的金價，從1,437美元急跌至周四執筆時的1,416美元。考慮到美元息口前景未明，故只要金價後市未跌穿1,400美元關，金礦股在環球風高浪急下，仍值得逢低收集，事關美匯從基本面睇，似乎再升空間有限。



另外，港股在內憂外患下，要在股場內搵食難度急升，就算騰訊(00700)周四再升0.4%報370元，但另一邊廂金融股全線散水格。滙控(00005)就已經插水式下跌，周四收市報63.05元，現價已失守前低位支持63.15元；友邦(01299)周四報79.7元，為6月中以來首次失守80元關，兩者未來走勢均唔多樂觀。至於一向穩打穩紮的內銀股都唔威得幾多，建行(00939)、工行(01398)、農行(01288)、交行(03328)及中行(03988)全線破位而落，短期爬唔番上去，又係瓜多過菜，賺息蝕價。



簡而言之，在多個板塊都開始失守下，就算買中隻騰訊，但後市可以撐幾耐冇人知，最恐怖係，若騰訊都開始要下跌時，會唔會出現整個港股人踩人的慘況真係冇人知，故現時只能做的，就係嚴控持倉比例，等危機過後才出手，相信方為上策。



東方產經專欄作者 古勝



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