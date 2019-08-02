趙文傑：美股未來一年表現向好

一如市場預期，聯儲局在於周三議息後宣布減息25點子，將聯邦基金目標利率下調為2至2.25厘，是金融海嘯爆發推行零息政策後的首次減息。然而主席鮑威爾在會後記者會稱，是次減息只屬中期調節(Midcycle Adjustment)，並非正式步入減息周期，言論拖累當天美股三大指數低收逾1%，金價跌幅亦擴大至1%之上。



另方面，聯儲局卻表示縮表計劃提早壽終正寢，即於本月結束減持所持證券。一方面說減息只是中期調節，惟另一方面卻急於停止縮表，似乎鮑威爾又再玩他最擅長的「語言偽術」伎倆。



至於總統特朗普亦有在社交網站中回應，抨擊鮑威爾的言論，指他沒有清楚釋放未來進一步減息的信號，表現令人失望。特朗普指市場期待鮑威爾及聯儲局表明，今次減息是未來長期和進取減息的開始，確保美國可以跟隨中國、歐盟和其他國家的減息步伐。



事實上，筆者認為鮑威爾是「啞仔食黃蓮，有苦自己知」。按聯邦基金目標利率的現時水平，假設每次幅度為25點子，只需減息8次便令目標利率回調至零息，反映一旦經濟出現危機，以利率政策救市的子彈十分有限。鮑威爾需要做的是控制市場對未來減息步伐之預期，好好善用這8粒子彈，其周三的言論就是為了提升日後減息的效果而鋪設的路。若一如特朗普般打正減息旗號，未來減息的效果肯定受制，因市場早已消化相關因素。



雖說美股周三表現負面，惟未來一年表現卻毋須過分悲觀。美國第2季國內生產總值(GDP)按季增長2.1%，雖較首季的3.1%增長有所放緩，但優於市場預期的1.8%，數據尚可。由於聯儲局在經濟並未陷入衰退前減息，市場視之為預防性減息(Insurance Cut)。根據以往記錄，每當推行預防性減息後，美股必會上揚做好，未來12個月的平均回報率達到16.5%。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)



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