盧曉暘：美匯超買　澳元蓄勢彈

周四美國聯儲局宣布減息0.25%，把聯邦儲備基金息率範圍降到2.0%至2.25%。然而主席鮑威爾表示，這次降息只是中期調節，並不是新周期的開始，觸動到市場神經，美國道指一度瀉四百多點。



在其會後聲明中，鮑老提到環球經濟有出現放緩迹象，而且預期美國與其他國家貿易摩擦可能會增加，才作出降息行動，所以不是新降息周期，不過他同時指出，是次減息也未必是一次過性質，言下之意即是聯儲局也需要看下半年美國經濟情況再作定奪。



美國就業數據及通脹數據理想，聯儲局確實無減息需要。不過其他主要經濟體的減息行動會給予聯儲局壓力跟隨降息，主要因為鮑老也不希望美元匯率過强，導致在貿易戰不明朗的預期下美國出口經濟雪上加霜。從美元利率期貨價格變化顯示，現市場估計聯儲局9月減息機會率跌至56.5%，也是周四間接大幅推高美元的因素。



在聲明後，市場預期往後即使聯儲局再減息，速度也偏向比較慢，可能下次減息日子要等到12月，令市場對聯儲轉向寬鬆憧憬落空，美股出現明顯下跌。另一方面，周四歐元區公布第2季GDP按季只增長0.2%，較第1季的0.4%明顯減少；7月份年通脹率則為1.1%，較6月份的1.3%進一步回落，並為過去17個月來最低水平。



面對低經濟增長及低通脹情況，間接增強市場預期歐央行有加大寬鬆貨幣政策力度的需要，令周四歐元快速下跌，歐元最低報1.1033美元，跌穿了1.11的重要支撑。不過短期內似乎要再大跌機會不高，因為主要非美貨幣都出現明顯超賣情況，加上美聯儲政策仍有機會進一步寬鬆，同時美元指數也升破了5至6月98.37的阻力位及保歷加通道上線，預料短期回調的概率正在增加中。



眾多非美貨幣之中，可以留意澳元(AUDUSD)短期或快將反彈，近期已跌至6月份低點0.6831，同時也在保歷加通道的下線，一旦日線圖上找到支撑並出現一根明顯陽線(以美東收盤計算收盤價)回到通道之內，短期反彈或出現，首目標先看0.692。



外匯分析師 盧曉暘



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