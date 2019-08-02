郭家耀：地產股再跌可作長線吸納

日前到泰國小休數天，每天天氣放晴，雖然有點熱，但無損旅客的心情。曼谷旅遊熱點到處都是人群，消費意欲相當強勁，難怪泰銖過去一年升值接近8%。話雖如此，當地最近面對十年來最嚴重旱災，17座主要大壩水位均低於30%的危機水平，當地政府為減少耗水，更呼籲農戶押後稻米播種，減產意味泰國入口的大米價格將顯著提升，香港消費者屆時都會感受到影響。



另一邊廂，日本今年夏天持續多雨天氣，影響消費者出門消費意欲，零售業大受打擊。東京7月到目前，日照時數僅44小時，創有紀錄以來最少。大雨天氣不利出行外，持續低溫亦削弱夏季服裝需求，當地部分服飾及家具零售商公布的同店銷售出現明顯下滑。由此可見，天氣對零售股業績有相當影響。



香港方面，近日示威遊行不斷，多國對港提出旅遊警示，訪港旅客肯定受影響，零售業首當其衝。早前零售管理協會擬修訂全年零售額預測，由原先預計的低單位數增長，下調至雙位數字負增長，情況相當嚴峻。自由行相關的零售股股價調整幅度甚大，珠寶金飾及化妝品行業展望仍較難樂觀，目前仍宜保持觀望。相反，跟民生相關的消費影響較少，前景可較為樂觀。



收租股及房託基金近日亦明顯受壓，不過相關股份的物業組合各有不同，寫字樓及甲級商場較受經濟周期影響，調整理據較充分，民生消費為主的商場則表現較為穩定。不過，整體香港地產商的資產負債表強勁，現金流穩定，派息率亦吸引，若股價進一步調整，不妨視作長線吸納的機會。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股份)



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