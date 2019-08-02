東方日報B2：美減息恐短癮　全球股市震

聯儲局一如預期宣布減息0.25厘，聯邦基金利率降至介乎2至2.25厘，惟主席鮑威爾「放鷹」，形容這是「周期中段調節」(Mid-cycle adjustment)，非持續減息周期開端，令一度預期當局今年可能減息三次的市場失望。息口前景不明朗引發全球金融市場波動，美股首當其衝，道指周三收市挫333點或1.23%，創五月來最大跌幅。然而，道指周四高開後，曾彈近三百點。



聯儲局周三公布議息結果後，道指先輕微下跌，到鮑威爾講話後跌幅顯著擴大，盤中曾挫478點。亞股周四普遍跟跌，印度挫1.23%，為亞股中最傷，台灣亦挫0.85%。滬綜指和深成指分別低收0.81%和0.63%，香港恒生指數則跌0.76%，至27,565點。但在日圓偏軟下，日經平均指數微升0.09%。



然而，接力開市的歐股低開後反覆，英國和德國股市尾段分別跌0.39%和0.07%，法國股市則升0.18%。美股周四早段反彈，道指漲293點，至27,157點；納指上升129點，至8,304點。



面對通脹低企、全球經濟增長放慢以及貿易形勢緊張，促使聯儲局自金融危機後首次減息。議息聲明形容現時增長溫和及就業市場強勁，當局會繼續監察數據訊息對經濟前景的啟示，並會採取適當行動維持經濟擴張。



鮑威爾在議息後記者會的解釋含糊，稱這並非經濟衰退時出現的持續減息的開端，同時又稱沒有說過這是單次行動，意味不排除再減息。他續指，持續減息的條件是實質經濟疲弱，以及看到大幅削減聯邦基金利率的需要，但這並非當局現時看到的情景。鮑威爾形容美國上半年增長步伐健康，前景理想。



此外，當局本月1日起，結束縮減規模3.8萬億美元的資產負債表行動，較原定時間提早兩個月。



堪薩斯城聯儲銀行行長喬治和波士頓聯儲銀行行長羅森格倫均對今次減息決定投下反對票，主張維持利率不變。這是鮑威爾去年2月上任以來首次有兩人投反對票，反映局內意見分歧，可能會增加進一步減息的難度。



不僅如此，美國經濟狀況尚未為持續減息提供理據，例如當地6月份失業率3.7%，貼近半世紀低位；當地第二季經濟以年率計增長2.1%，期內消費開支強勁；美股亦貼近紀錄高位。不過，亦有部分領域有放慢迹象，包括製造業。至於樓市方面，則隨着聯儲局年初放風暫停加息後呈現復甦。



不過，美國總統特朗普透過Twitter歡迎聯儲局結束縮表行動，但炮轟今次減幅不足，指鮑威爾未有展開長期及進取的減息周期，以追貼中國、歐盟以及其他國家的步伐，直言「一如以往，鮑威爾再次令我們失望」。



另方面，利率期貨顯示，當局9月份有62.7%機會再減息0.25厘。Cornerstone Macro合夥人Roberto Perli預期，當局年底前會再減息一次，但很可能是在9月份之後。



國際金融協會(IIF)經濟師布魯克斯則稱，從1995和1998年的「周期中段調節」經驗來看，當局未減完息。高盛亦指，有80%機會年底前任何時間再減一次息。

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