中美貿戰激化！離岸人幣跌穿6.94大關

美國總統特朗普於社交媒體表示，於9月1日起，將對3,000億美元中國商品加徵10%關稅。



消息拖累離岸人民幣兌每美元急挫，報6.9458，跌0.52%。



特朗普在社交平台上表示，「我們的代表剛從中國回來，他們在未來的貿易協議中進行了建設性的談判。我們以為三個月前我們與中國達成了協議，但令人遺憾的是，中國決定在簽署協議之前重新談判。」



他續說，「近日，中國同意大量從美國購買農產品，但卻沒有這樣做。此外，我的朋友習主席(中國國家主席習近平)說，他將停止向美國出售Fentanyl(芬太尼，一種功效強大的止痛藥，在北美正被愈來愈多人濫用)，但他卻沒有這樣做，而這令很多美國人繼續死亡！」



特朗普續稱，「貿易談判仍在繼續，在會談進行期間，美國將於9月1日開始，對來自中國的剩餘3,000億美元商品徵收10%的額外關稅。這不包括此前已經加徵25%關稅的2,500億美元中國商品。」



他指：「我們期待繼續與中國就全面貿易協議進行積極對話，並感到我們兩國之間的未來將是一個非常光明的未來！」

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