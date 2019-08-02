【深度解構】特朗普前「親密戰友」也警告：貿戰不會贏

美國總統特朗普「晒冷」，宣布9月起對3,000億美元對華商品加徵關稅。不過，再有美國著名財金人物警告美國會輸掉貿易戰！



外國傳媒報道，高盛前總裁、曾是美國總統特朗普「親密戰友」，一手推動減稅，惟因反對貿易戰而辭職的美國白宮前首席經濟顧問科恩(Gary Cohn)最新表示，特朗普對中國發動貿易戰是不會勝出，而且會損害美國經濟。



他指出，提高中國貨品進口關稅會推升成本，抵銷了減稅計劃帶來的刺激經濟作用。他說：「當你建立一個廠房，需要買鋼鐵、鋁、進口貨物，但我們開徵關稅，即等如一方面提供利得稅減免，另一方面把減稅的收益取去。」



他形容自己是在「任何人都因貿易戰而輸之前」公開反對關稅。至於中國經濟放緩，他說：「我認為有沒有貿易戰，中國經濟增長都會放緩。目前對美國經濟的真實影響是汽車製造業及農業受累。」



被問及怎看聯儲局減息及特朗普不斷狙擊主席鮑威爾時，科恩稱，聯儲局一直是獨立機構，總統一旦委任了主席及相關官員，就一定要放棄干預任何貨幣政策，「因為聯儲局從來都不是政治機構，我非常相信權力要分立。」他又讚賞鮑威爾在全球極低息的環境下，工作表現已非常好。



【去年底踢爆特朗普聽「讒言」】

其實，這並非科恩第一次批評貿易戰，他早於去年11月已說：「我不認為貿易問題有即時解決的方法，雖然中美雙方都想解決。」當被問及為何特朗普集中關注貿易赤字時，科恩也坦言「不知道深層的原因。」他補充說：「亞馬遜公司(Amazon)的一位經濟學者認為貿易赤字很重要，特朗普聽取了他的意見。」科恩沒有透露其名字。



科恩回憶說：「在貿易赤字問題上，美國對中國的貿易淨逆差實際達3,000億美元，特朗普似乎覺得金額太大。我傾向持不同觀點，並指出這價值3,000億美元貨品是我們能以便宜的價錢購買，相比自行生產划算，因為我們的生產成本如果較進口便宜，早已自行生產了。」



他當時已提到，科技相關議題才是中美衝突的重點！他說：「我認為中國可以解決貿易逆差問題，向美國買入更多天然氣及農產品，但確實不能解決核心問題，即諸如支付知識產權及尊重版權。」



【他們也認為美國會輸！】

事實上，除了科恩外，多次估中貿易戰去向、去年11月已警告中美處於「冷戰」初期、被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席，現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)亦警告，目前中美狀況確實愈來愈似1980年代美日《廣場協議》後，但今次美國未必贏！

(詳情可重溫：https://bit.ly/2Yd7NR9 )



另外，1992年協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、2008年金融海嘯仍大賺逾2.6億美元的著名對沖基金大佬德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)也早已警告，美國正輸掉與中國的貿易戰及科技冷戰，加徵關稅及封殺美國科技巨企只會讓中國佔上風！

(詳情可重溫：https://bit.ly/3160usk )



【科恩是誰？】

科恩(Gary Cohn)，或許投資者記性好，在2018年3月7日應聽過其名字，皆因當時全球股市大跌，與他辭去美國白宮首席經濟顧問一職有關，足見影響力不容忽視！或許，他的人生歷程更會令你難忘。



現年約58歲的科恩出生於美國俄亥俄州克利夫蘭(Cleveland)郊區，祖父是來自波蘭的移民，在13歲時憑着8美元(約62港元)就隻身去了美國。科恩的父親是一名普通電工，出身基層。



【畀人當儍仔 老師：大咗做司機已萬幸】

遺憾的是，科恩遺傳了祖父的「閱讀困難症」，在學校時經常被同學排擠，「畀人當儍仔」，老師更判科恩「死刑」，向其父母表示，如果科恩夠努力的話，長大後或許會成為一名貨車司機...



不過，科恩未有因此放棄自己，反而更加發奮，成功入讀大學，相信不用文字描述，大家都知道過程艱難。可惜，喜愛金融的他，畢業後初期找不到理想工作，唯有在鋼鐵公司做銷售員。



【入金融業過程非凡】

堅毅的科恩始終想做金融，結果有次他要去紐約出差，就偷時間到商品交易所，並在交易大堂門口等「大粒佬」，希望可以自薦找份工。結果等了數小時，到了收市，科恩失望地打算離開之際，突然有一位身光頸靚的「西裝男」衝出來，邊走邊話「遲了，要趕去機場」。科恩立即追住「西裝男」，話自己也要去機場，不如一同分擔的士錢，結果成功跟上的士。



那位「西裝男」原來是在經紀行主管期權買賣，剛好又塞車45分鐘，科恩就趁機表現對金融行業的熱忱，不斷說自己很熟悉期權。由於那日是星期五，「西裝男」就叫科恩下星期一面試。其實，科恩連期權是甚麼也未知，周末才讀《期權聖經(Options as a Strategic Investment)》惡補，由於有讀寫障礙，要前後睇了那本書4次。最後成功入了金融業！



【成功要素：熱情、別愁、努力、冒險】

科恩於2009年回憶這段往事時說：「剛畢業時我沒有工作、沒有實習機會、沒有前途，但我沒有憂愁。若要我說當時有甚麼？我有的是熱情，對金融市場的熱情。」



就在1983年，科恩成為一名獨立的白銀交易員，7年後跳槽到高盛，之後扶搖直上，到了2006年，時任高盛行政總裁保爾森成為美國財長，職位由現任行政總裁布蘭克費恩接任，並選擇了科恩作為自己的副手。故此，科恩現時選擇離開白宮，布蘭克費恩也很傷感。在高盛的日子，科恩被公認為非常努力的人。



科恩曾說：「如果要講能讓你脫穎而出的條件，那就是冒險。我的職業生涯中所做的一切，就是冒險。」



就是這份「冒險」的心，科恩在高盛期間年薪達1.7億港元，2007至2008年華爾街被金融海嘯搞到雞毛鴨血的時候，高盛鶴立雞群、表現卓越，皆因他在2007年的英明決定，避過了「次按危機」，獲得了高達5.26億港元的豐厚回報。

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