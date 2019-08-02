特朗普開腔：不關注美國股市下跌！

美國總統特朗普於周四(8月1日)在社交媒體宣布對中國商品加徵額外關稅，他其後接受外媒訪問時，直斥中國讓人民幣貶值；並指將繼續對中國貨加徵關稅，直到與中國達成貿易協議為止。



他稱，並不關注美股周四大跌。他並在白宮解釋，加徵關稅是因為中國「做事太慢」。



此前，特朗普在社交媒體表示，於9月1日起，將對3,000億美元中國商品加徵10%關稅。



中美經貿代表團周三（7月31日）在上海結束第12輪高級別貿易談判。特朗普翌日就在社交網站上形容，上海談判有建設性，但再表示3個月前以為可與中國達成貿易協議，但遺憾地，中國突然要求重新談判。他指，中國近日承諾購買大批美國農產品，但最後未見。



特朗普又指，「他的朋友」中國國家主席習近平曾表示，會盡力制止芬太尼從中國流入美國，但特朗普聲稱「這根本沒有發生」，令不少美國繼續有人因濫藥死亡。不過，他表示仍希望與中國繼續有正面對話，以求達成協議，並強調兩國之間的未來「一片光明」。

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