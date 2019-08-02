港股ADR收挫598點　騰訊跌穿360元關

美國總統特朗普「晒冷」，宣布9月起對3,000億美元對華商品加徵關稅，消息拖累港股ADR指數全日急挫，按比例計算，收報26,966點，跌598點或2.22%。



大型藍籌全線受壓，滙豐控股收報62.18元，較港收市跌0.87元；騰訊控股收報357.56元，較港收市跌12.44元。



內銀股疲弱，建設銀行收報5.87元，較港收市跌0.17元；工商銀行收報5.14元，較港收市跌0.11元。



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