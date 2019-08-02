【市前重點睇】道指倒跌280點　油價急挫

●美匯指數由高位98.683急速回落至98.36水平，離岸人民幣(CNH)低見6.9733，港匯企7.8259，圓匯高見107.23，歐元升上1.108，英鎊反覆跌至1.2126。金價曾反彈見1,450美元，最新回順至1,439美元水平。油價重創7%，布油下試60美元關，紐油冧至54.37美元。道指期貨下跌。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指跌穿二萬七大關，曾瀉近700點。



●美國總統特朗普在社交媒體發文指，於9月1日起，將對3,000億美元中國商品加徵10%關稅。另威脅稱，如果中美談判繼續陷入僵局，新關稅的稅率可能提高到25%以上。



-特朗普接受外媒訪問時表示，將繼續對中國貨加徵關稅，直到與中國達成貿易協議為止，更指並不關注美股周四(1日)大跌。



●在本周承諾購買更多美國農產品之前，中國取消了原定今、明兩年發貨的14,700噸美國豬肉，創下有紀錄以來中國取消的最大美國豬肉訂單。



●道指蒸發早段逾300點的升幅，收報26,583點，倒跌280點或1.05%；標指收報2,953點，跌26點或0.9%；納指收報8,111點，跌64點或0.79%。 https://bit.ly/2GGO7eB



●美國10年期國債孳息率挫12.09點子，報1.8935厘。



●美國零售聯合會發表聲明指，「這些額外的關稅只會威脅到美國就業，同時將提升美國家庭日常消費的成本...過去1年的關稅根本沒有奏效。」



●港股ADR指數收報26,966點，跌598點或2.22%。



●港股夜期急跌，收報26,806點，跌639點，低水760點，成交50,447張。



●紐約期金此前收報每安士1,432.4美元，跌5.4美元或0.4%。



●紐約期油收報每桶53.95美元，跌4.63美元或7.9%，創6周收市新低，並創自2015年2月以來最大單日跌幅。布蘭特期油收報每桶60.5美元，跌6.99%，創2016年2月以來最大單日跌幅。



●英國富時100指數收報7,584點，跌1點或0.03%；法國CAC指數收報5,557點，升38點或0.7%；德國DAX指數收報12,253點，升64點或0.53%。 https://bit.ly/2yvzN41



●英倫銀行維持利率不變，央行最新展望仍假設英國將平穩脫歐。行長卡尼稱，無協議脫歐的風險上升，可能導致英鎊下跌和經濟增長放緩。



●國際貨幣基金組織(IMF)代理總裁David Lipton支持各國央行放鬆貨幣政策，同時對可能導致金融失穩的風險發出警告。



●澳門7月賭收挫3.5%，遜預期。 https://bit.ly/2yzna7W



●鄭若驊夫旗下安樂工程再冧12%。 https://bit.ly/2yxeIq6



●《明報》同系萬華董事不足，違上市例。 https://bit.ly/2YBxTNU



●長和上半年盈利微增，擬派中期息0.87元。長實半年少賺近39%，中期息每股0.52元。



●香港6月零售銷貨值按年挫6.7%，預警續受累大型示威。 https://bit.ly/2YAJ8X0



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https://bit.ly/2MzmpEe



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