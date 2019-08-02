【股民熱話】坐收4厘以上股息　高息藍籌股一眼睇晒…

美國聯儲局宣布減息四分一厘，市場已在預期之內，但意外是提早一個月結束縮表。部分香港大型銀行宣布維持最優惠利率不變，顯見之前的加息周期中，港銀並未有跟足美國減息步伐，如今有條件視乎資金部署，暫毋須緊跟美國減息。



不過，目前美國利率期貨顯示，年底前聯儲局再減一次息的機會率逾八成，再減息兩次的機會率約四成，顯示市場預期聯儲局年底前尚有機會減息。此外，美國總統特朗普已即時對聯儲局主席鮑威爾的審慎言論表示不滿，顯見聯儲局的政治壓力仍大，若美國真的持續減息，港銀是否可以繼續唔跟，不無變數。



反正利率仍然低企，加上內內外外困擾股市的不明朗因素揮之不去，為資本尋求穩定的股息回報，以規避風險，亦是人之常情。附表內現價股息率仍有逾4厘的藍籌股，供食息一族參考。



基本上，銀行、地產及能源三大行業，是呢批高息藍籌股的主要股類。內銀股仍然是高息之選，若不介意持有人民幣資產，亦對下半年內地經濟表現具信心，內銀股可納入考慮之列。



至於中國移動(00941)，因將進入5G投資高峰期，未來兩年派息未必及往年，故不建議選取。





東方產經專欄作者司慕渢

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你

