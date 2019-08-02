匯債市齊波動　每百日圓兌港元升至7.31

美國總統特朗普「晒冷」對華加徵額外關稅，刺激道指蒸發升幅並倒跌收場。避險情緒升溫，亞洲市，全球匯價亦見波動。



美匯指數亦由高位98.93回落至98.26水平。港匯則升穿7.82關，高見7.8171。離岸人民幣(CNH)兌每美元一度跌穿6.97大關，低見6.9733的去年11月初以來低位，最新企6.9667。每百港元兌人民幣升穿89水平，高見89.22。



圓匯升穿107關，高見106.86，為6月25日以來高位；每百日圓兌港元高見7.3177水平。韓圜兌每美元低見1,197美元。



日韓就二戰強徵勞工的賠償問題爭論不休，早前日本限制向韓出口半導體，加劇兩國貿易及外交矛盾。日本政府內閣周五(2日)決定，本月下旬把南韓剔出貿易「白名單」，加強對其出口的管制。



避險資金亦推高金價，一度高見1,450美元每安士，最新回順至1,441美元水平。



資金湧入債市導致債息急挫。美國10年期國債孳息率急挫至1.8729厘，為2016年11月以來最低水平。澳洲3年期及10年期國債孳息亦觸及歷史低位。



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