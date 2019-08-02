【即市分析】石油股低處未算低？

東方產經專欄作者股博士：美國周四凌晨公布減息0.25厘，但就指出今次減息只係「調節」，並非減息周期的開始，投資市場對美國未來減息步伐如何難以預測。此外，昨日美國宣布自九月起將向三千億美元中國商品加徵一成關稅，全球經濟前景再添壓力，國際油價創下四年最大單日跌幅。



紐約期油收報每桶53.95美元，跌4.63美元或7.9%，創6周收市新低，並創自2015年2月以來最大單日跌幅。布蘭特期油收報每桶60.5美元，跌6.99%，創2016年2月以來最大單日跌幅。



睇番在港上市的「三桶油」近期股價都拾級而落，真係慘不忍睹。(油氣能源板塊表現：https://bit.ly/2BISpOd )近期大行亦頻頻唱淡行業前景，好似瑞銀最新發表報告，預期中國石油(00857)今年第二季每股盈利預測為0.09元人民幣，按季升60%，按年則持平。該行表示，雖然布蘭特原油價格走低，但認為集團的勘探與生產業務將在今年有所增長，故考慮相關因素後，將其目標價下調至6.7元，維持「買入」評級。



至於另一大行里昂早前亦發表報告，指中國石油化工(00386)估值吸引，但問題在於股份是否具有好的價值抑或是陷阱。該行又指出，大部分投資者在石化板塊下行時都不急於入市，但考慮到下半年盈利或復甦，故重申其「買入」評級，但就將其目標價降至7元。



綜合昨晚國際油價表現、大行看法以及「三桶油」的股價弱勢，在板塊氣氛改善前，還是只能採取逢反彈試沽的策略，尚未到中長線吸納的時候。

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