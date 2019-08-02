貿戰激化：黃志陽料恒指26700點有支持

港股周五早間下挫超過600點，回至27,000點之下。



安山資本資產管理董事黃志陽表示，美國總統特朗普突然宣布將於9月對3,000億美元中國商品加徵10%關稅，是出乎市場預期之外。原先市場未有想過中美貿易會談破裂、美國聯儲局減息較預期少等多項壞消息在短時間內接續出現，令港股在短短一周下挫過千點。



惟他指，現時恒指牛證街貨重貨區已被完全攻陷，大市再沽下去的誘因減弱，市場現正等待中方對關稅的回應，預期港股觀望氣氛濃厚，短期仍需整固，支持位先參考6月初見過的26,700點水平，上方的27,500點已變成阻力。



板塊方面，手機設備股舜宇光學科技(02382)、瑞聲科技(02018)、以及出口股最受貿易戰影響，宜避開。另外，美資公司則憂慮中方會否出招抵制，故儘管長線看好友邦保險(01299)，暫時短線亦宜避開。另一邊廂，受內地支持的消費股和內險股，可吼低位吸納。



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