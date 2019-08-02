IMF：全球經濟環境脆弱　敦促結束貿易戰

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)代理總裁David Lipton指出，環球貿易情況正在收縮，並不是一個好的情況。而上半年全球貿易量按年下跌，是「警惕的時候」。



Lipton雖然未有「點名」提及中國及美國，但認為全球經濟環境脆弱，肯定受到貿易緊張局勢所影響，敦促應達成貿易協議，結束貿易戰。



他認為，雖然各國央行保持寬鬆政策合理，但利率過低或將促使投資者尋求更高回報，建立風險更高的倉位。假如全球經濟開始衰退，包括美國聯儲局在內的各國央行，基於寬鬆的貨幣政策將處於弱勢地位，現在是時候開始對金融穩定風險多一點警惕。



分析指出，Lipton的講話彰顯出聯儲局與其他主要央行面臨的兩難困境──有必要保持貨幣寬鬆政策來支持經濟增長，但要冒着可能催生資產泡沫或過度借貸活動，日後對經濟增長造成損害的風險。



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