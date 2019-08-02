人民幣暫難跌破七？分析：全因有個「穩」字

美國總統特朗普突然宣布將對剩餘3,000億美元中國商品加徵關稅，引發全球金融市場動盪，人民幣匯價大跌。外電引述瑞穗銀行資深策略師張建泰表示，目前人民幣跌破7算的風險再度升溫，主要是中國經濟下行風險加大，另一方面中國可能認為沒必要為延續貿易談判以維穩匯率。



但他認為，中共中央政治局會議重申「六穩」，意味着中國不會讓人民幣馬上「破七」，以免引發資金外流和金融不穩定，預計人民幣近期在6.9至7之間波動。



人民幣兌每美元中間價調降至6.8996元，創7個月低位，弱於市場預期。離岸人民幣兌每美元急挫，於亞洲交易時段一度跌至6.9733，為去年11月初以來低位，逼近2017年1月2日歷史低位6.9895；最新回升至6.9576，每百港元兌人民幣約企88.9。



「六穩」工作所指的是穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資及穩預期，當中包括加大對外開放，推進金融改革等。



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