【即市分析】買金避險　首選…

東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰升級，全球股市大跌，避險情緒高漲，國際金價做好，於早間亞洲交易時段曾衝上每安士1,450美元高位，之後掉頭回落，最新報1,432美元。



基本上，近月金價已成功考驗1,400美元大關，加上美國全面向中國商品加徵關稅，對全球經濟前景添上重大不明朗因素，避險情緒將繼續支持金價表現，吸納黃金相關產品有心唔怕遲。



在港上市的一眾金礦股中，以紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)及山東黃金(01787)較具鑊氣，其中又以招金最具值博率，皆因招金是國內的大型黃金企業，佔內地黃金資源量約十分之一，黃金佔集團收入的比例達9成，與金價的關連性最高，故見其股價對金價敏感度是同業中最好的。其次，集團持有約63%權益的山東海域金礦，預期在明年投產，估計兩至三年可達產量高峰，再配合金價受捧，利好招金前景。



招金現價8.76元，升2%，中線目標睇9.5元，初步支持在8.3元。山東黃金現報14.98元，升1.6%。



不過，若然唔想冒企業管治風險，可以揀直接追蹤金價表現的黃金ETF，其中SPDR金ETF(02840)現價1,057元，升1.8%，中長線只要守千元大關樓上，大可繼續坐貨。



東方產經專欄作者股博士

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