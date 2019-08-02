傳美國調查Fb收購行為是否涉及壟斷

美國聯邦貿易委員會(FTC)正在對社交網絡Facebook(Fb)的收購行為作出調查。外媒引述消息報道，FTC調查員正研究Fb及其行政總裁朱克伯格是否涉及潛在競爭對手科技初創公司，在對公司構成威脅前搶先收購他們，以確保其壟斷地位。



根據美國標普全球公司(S&P Global)數據，Fb於過去15年間已收購大約90間公司，當中包括手機即時通訊軟件WhatsApp及圖片社交應用Instagram(IG)，鞏固Fb在社交媒體及通訊應用方面的龍頭地位。



此前，美國司法部亦表示正展開新一輪廣泛的反壟斷調查，主要針對科技巨擘，評估該些公司在互聯網搜尋、社交媒體、線上零售的主導行為。雖然未有披露調查涉及的企業名稱，但有報道指調查對象主要是基於對華盛頓政府帶來新威脅的科技巨企，包括蘋果公司(Apple Inc.)、Alphabet、Fb，以及亞馬遜(Amazon)。



於7月底時，Fb宣布同意支付破紀錄的50億美元(約390億港元)，以就美國當局對該公司多年隱私侵權行為的調查作和解。



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