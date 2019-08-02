貿戰激化：聯儲局下月減息0.25厘機會升至9成

美國總統特朗普突然指，下月起對3,000億美元從中國進口商品加徵10%關稅，市場對聯儲局減息預期再度升溫。據利率期貨顯示，9月份聯儲局減息0.25厘的機會率，由日前的約62.7%，急升至最新的94.4%。



今年年底前，美國利率由目前水平再減0.75厘的機會升至28.7%；再減0.5厘的機會由日前約35%升至49.4%；再減0.25厘機會則降至20.9%。



聯儲局香港時間周四(1日)一如預期宣布減息0.25厘，是10年來首次減息，聯邦基金利率降至介乎2至2.25厘，惟主席鮑威爾「放鷹」，形容這是「周期中段調節」(Mid-cycle adjustment)，非持續減息周期開端，令一度預期當局今年可能減息三次的市場失望。鑑於中美貿易戰再度升級，減息步伐或有所調整。



聯儲局公開市場委員會(FOMC)於今年內仍有3次會議，分別於9月、10月及12月召開。



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