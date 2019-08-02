貿戰激化：姚浩然指港股將受人民幣走勢影響

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，美國總統特朗普昨晚在Twitter上指，將於9月1日對中國餘下約3,000億貨品徵收關稅，該消息令美股由高位大幅回落，港股將跟隨向下，已跌穿27,000點關口。



姚估計，恒指跌穿26,700至26,800水平後回穩，今早道指期貨沒有進一步下跌，顯示美股已初步消化該消息。反而港股要注視人民幣走向，若人民幣轉弱或跌穿6.97，將造成較大壓力。



在中美貿易戰升溫下，姚認為對出口公司或電訊設備公司都會有影響，會否對華為進行寬鬆政策亦構成一個不明朗因素。另外以人民幣為資產，甚至人民幣負債較高的公司都會有影響，變相航空股都會有一定壓力。



另外，本地零售數據較弱，近期社會事件亦對零售市場帶來影響，加上訪港旅客減少及市民購買意欲減弱，姚預料零售相關股份在短期內都會有壓力，股民可待整體市道有所改善再考慮入市。



環球經濟不明朗，對原油需求亦減少，導致油價進一步下跌。相關股份短期的值博率不高，油價在60美元以上的阻力較大，加上上游油股盈利放軟，過去一段時間跑輸大市，入市態度宜審慎。



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