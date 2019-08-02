【瑞通推介】恒指騰訊友邦輪證點揀好？

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普宣布9月起對3,000億美元對華商品加徵關稅，加上聯儲局持續減息預期降溫，道指隔晚蒸發早段逾300點的升幅，收報26,583點，跌280點或1.1%。



恒指周四(1日)失守250天線並回補6月19日遺留的上升裂口，回落至27,565點收市。周五早段在中美貿易戰升溫下，恒指瀉逾600點，回至26,900點邊緣。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾1.1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾5,200萬元，反映投資者繼續博反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,488點，而熊證街貨重貨區為收回價28,372至28,399點。



近期跑贏大市的騰訊控股，周四逆市靠穩，重上370元收市，盤中高位逼近374元，續處主要平均線之上。股份周五早段最多挫逾3%，回至360元之下，跌穿10天和20天線。公司高級副總裁馬曉軼表示，無法接入健康系統的遊戲將下架。該股周四錄近9,500萬元北水淨流入。輪證資金流方面，周四各有超過1,200萬元淨流入其好倉和淡倉。



投資者憂慮香港政治局勢不明，減少內地客來港投保。友邦保險上月下旬創上市新高後連日受壓，周四曾低見79.15元創逾1個月低，收市未能重上80元，七連陰之下累跌8.5%，自歷史高位計累跌近一成，下跌時成交有上升趨勢。周五早段該股拖低大市，挫約2%，曾回落至78元樓下整固，再創近期低，100天線(79.3元)由支持變成反彈阻力。周四分別有996萬和79萬元淨流入其好倉和淡倉。



長和公布截至今年6月底止中期業績，營業額2,170.62億元，按年跌3.3%。純利183.24億元，按年升1.7%，符合市場預期，不過有券商下調其目標價。該股股價周四曾下挫2%，低見72.15元創近月低位，14日RSI已回落至30以下的超賣水平。受大市拖累，集團績後股價繼續向下，周五早段於72元之下整固，跌約1%，暫連續8個交易日下跌，已失守各移動平均線。周四有79萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有2萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購證(20845)，行使價28,000點，2019年12月到期，實際槓桿12倍。貼價、短期沽證(19841)，行使價26,700點，2019年10月到期，實際槓桿17.7倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(20534)，行使價384.2元，2019年11月到期，實際槓桿9.8倍。貼價、中短期沽證(21599)，行使價350元，2019年12月到期，實際槓桿6.2倍。



友邦輕微價外、中短期購證(19892)，行使價86.9元，2019年11月到期，實際槓桿11.1倍。價內、中短期沽證(18344)，行使價80元，2019年11月到期，實際槓桿7.2倍。



長和輕微價外、中短期購證(19609)，行使價76元，2019年12月到期，實際槓桿11.6倍。



新地輕微價外、中短期購證(20140)，行使價129.8元，2020年1月到期，實際槓桿11.1倍。輕微價外、中短期沽證(20142)，行使價113.8元，2020年1月到期，實際槓桿7.7倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(57636)，收回價26,220點，槓桿比率32.5倍。



騰訊牛證(69274)，收回價346.1元，槓桿比率18倍。



友邦牛證(58024)，收回價73.1元，槓桿比率11.8倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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