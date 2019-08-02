【午市重點睇】金股匯市波動 離岸人幣回穩
●在亞洲市，美匯指數企穩於98.4水平，離岸人民幣(CNH)由低位6.9786，回升至6.95水平，港匯處7.82，圓匯曾升見106.82，歐元企1.107，英鎊連日受壓，現報1.2091。金價回順至1,431美元水平。油價反彈逾2%，布油報62.02美元，紐油則企55.06美元。道指期貨跌56點。
●港股跌穿二萬七關，恒生指數半日跌652點或2.3%，報26,913點，手機設備股捱沽。https://bit.ly/2MwOQTi
-異動股：出口股當災，創科申洲萬洲齊捱沽。
-異動股：盈警拖累，香港國際建投挫逾4%。
-異動板塊：科技股成重災區，舜宇瑞聲挫半成。
-壹傳媒股價急瀉近7%，又創1個月低位。
-鄭若驊夫旗下安樂工程再挫近4%，續創上市新低。
-澳門7月賭收遠遜預期，大行唱淡，濠賭股應聲急挫。
●貿戰激化：
-離岸人幣曾穿6.97大關。
-黃志陽料恒指26700點有支持。
-黎永良指政治市難估，投資宜短線。
-匯債齊波動，每百日圓兌港元升至7.31。
●【即市分析】
-滙豐績前捱沽，撈底值唔值博？
https://bit.ly/2GHqOkO
-買金避險，首選…
https://bit.ly/2OymIlm
-石油股低處未算低？
https://bit.ly/2Oy2iJb
-八月港股冇運行？https://bit.ly/334Mpx7
●A股快報：三大指數跌逾1%，黃金股受捧。https://bit.ly/2My1qli
●亞洲股市：日股中段挫2%，韓澳股受壓。
https://bit.ly/2YzRmdL
●港元拆息︰隔夜息跌穿1厘，1個月期跌至1.82厘。
●人民幣速遞：中間價下調58點子，離岸價低見6.97。
●人民幣暫難跌破七？分析：全因有個「穩」字。
●IMF：全球經濟環境脆弱，敦促結束貿易戰。
●貿戰激化：聯儲局下月減息0.25厘機會升至9成。
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