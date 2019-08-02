香港示威持續　花旗大削利福及莎莎目標價

花旗發表研究報告，受近期社會事件影響，將香港零售股盈利預測下調介乎6%至27%，以反映同店銷售前景疲弱。



報告指出，香港6月零售銷售下跌7%，該行估計自6月9日社會事件發生以來，其覆蓋的香港零售商同店銷售已跌約20%，情況在7月更進一步惡化。



該行指，社會事件亦打擊旅客來港意欲，6月內地訪港旅客增速放緩至10%，而今年首5個月增長為18%，在示威活動不斷下，料7月情況將更差。根據其渠道調查亦顯示，酒店預訂數字按年下挫30%至40%。



花旗認為，由於示威仍然持續，預計今年餘下時間旅遊業氣氛將持續偏弱，除非看到新的催化劑，否則預期未來兩年港澳同店銷售增長將持平。



另外，該行認為利福國際(01212)及莎莎國際(00178)盈利主要依賴香港市場，將最受示威影響，將利褔目標價由20.1港元大削至14元；莎莎目標價則由2.13降至1.72元，評級為「沽出」。



至於周大福(01929)及六福集團(00590)兩隻金飾零售股，香港市場僅佔核心經營利潤約20%及40%，相信影響相對溫和，故維持兩者「買入」評級，目標價分別降至9.4元及27.1元。



零售業周五(2日)顯著受壓，卓悅控股(00653)半日急跌8.9%報0.133元，即市曾創下0.121元的52周新低；莎莎及佐丹奴國際(00709)分別跌2%及1%。周大福、六福及周生生(00116)亦各跌2%、4.9%及3.8%。



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