香港會計師公會對國衛及兩名會計師譴責及罰款

香港會計師公會公布，轄下一紀律委員會於6月24日就國衛會計師事務所、執業會計師余智發及執業會計師石磊沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒布的專業準則，對他們作出譴責。



此外，紀律委員會命令3名答辯人須共同繳付罰款60,000港元，以及公會和財務匯報局的費用合共117,055.4元。



國衛曾審計HMV數碼中國集團(08078)(前稱中國3D數碼娛樂)及其附屬截至2013年6月30日止年度的綜合財務報表。余是該審計項目的執業董事，而石是該審計項目的質量控制覆核人。



公會收到財務匯報局的轉介，指該審計項目有違規情況。該公司一項可供出售上市投資的公允價值因所投資對象的市場報價下跌而出現大幅減值。該公司沒有為該投資的減值虧損記帳，因此違反Hong Kong Accounting Standard第39號「Financial Instruments: Recognition and Measurement」。



答辯人在進行審計時把該投資的成本，與該公司應佔所投資對象的資產淨值而非其市場報價作比較，因而認為無須記錄減值虧損。故此他們沒有在核數師報告內匯報有關違規。



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