南方能源反駁沽空報告　復牌股價急挫近15%

南方能源(01573)反駁沽空報告混雜不實錯誤，下午復牌，股價急挫14.7%，至8.3港元，創52周低位。





【12:32】南方能源反駁沽空報告蓄意誤導 下午復牌

南方能源就沽空機構Emerson Analytics發澄清公布，確認該報告發布前，未被該機構聯繫或接受其採訪，以核實報告中的任何數據或資料；並強調該報告混雜不實錯誤，蓄意誤導，以及沒有根據的揣測，公司認為該報告旨在操控股份價格，損害公司聲譽。



該公司又詳列5大點逐一反駁，包括：1)附屬公司的虛增收入掩蓋虧損；2)2018年的實際產出約佔所報告產出的三分之一；3)向主要客戶虛假銷售；4)煤炭價格異常高；以及5)財務及估值。



公司指出，歡迎對公司業務營運及財務業績進行監督。同時，將不容忍基於一己私利而作出的惡意中傷，敗壞公司名聲及業務前景。如對公司構成任何重大損失，將保留其所有權利，在適當或有需要的情況下，以法律或任何其他途徑來維護自身權益。



公司將繼續加強企業管治，盡力提高透明度，並對未來充滿信心。



該股已申請今日(8月2日)下午1時復牌，停牌前收報9.73港元。



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