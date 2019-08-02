【高盛推介】平保高槓桿購證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：平保周五(2日)早段跟隨大市下跌，低開約3.2%後跌幅擴大，早上最低見89.6港元。有券商指在市況波動下，內險仍錄得強勁盈利表現，及指內險板塊前景正面，並指平保為行業首選。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，過去兩個交易日共錄得約2,320萬元資金流入。而認沽證於周四(1日)則錄得約540萬元資金流入。另一方面，近日牛熊證情況相若，當中牛證於過去3個交易日共錄得約1,690萬元資金流入。而熊證於周四錄得約720萬元資金流入。



觀察市場上的認購證，可見近日市場關注行使價在100元附近、9月份到期的產品。投資者如計劃趁低吸納認購證，可留意當中槓桿較突出的平保購證(12669)，行使價100.1元，2019年9月23日到期，實際槓桿22.5倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



貼價的選擇則可留意價外幅度約7%，年期約兩個月的平保購證(19411)，行使價95.93元，2019年9月23日到期，實際槓桿18.8倍，貼價兼高槓桿。



投資者如計劃部署牛證，現階段可留意平保牛證(61192)，收回價87.08元，行使價86.48元，換股比率100，槓桿比率23.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



相反，投資者如計劃部署熊證，現階段可留意市場上最貼價的平保熊證(51075)，收回價96.88元，行使價97.48元，換股比率100，槓桿比率11.1倍，市場上最貼價兼槓桿最高熊證。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

