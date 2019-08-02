【大行報告】大和及瑞銀齊降香港今年經濟增長預測

香港第二季預估經濟增長0.6%，遠低於市場預期後，多間大行就此發表報告，繼美銀美林及花旗後，大和資本及瑞銀亦相繼調低香港今年經濟預測。



大和資本報告將香港2019年經濟增長預測，由原先的1.2%下調至0.7%，現階段維持對明年增長1.5%的預測不變。



報告指，外圍不利因素繼續是香港經濟面對的主要挑戰，一如其他亞洲小型經濟體，受到貿易戰、環球和中國經濟放緩的衝擊，以及示威活動帶來的影響開始顯現。



另外，瑞銀報告亦將香港今年經濟增長預測由2.4%降至0.8%，主要由於對香港前景更為審慎，同時亦將MSCI香港指數年終上行、橫行及下行目標設為15,955點、14,728點及13,500點。



報告又指，MSCI香港年初至今升幅為10.8%，指數跑贏主要受於惠與中國相關的增長：包括金融股友邦保險(01299)、香港交易所(00388)、博彩股及地產股。



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