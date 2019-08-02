再預警！估中去年底跌浪專家：美股兩個月恐暴瀉兩成

外國傳媒報道，在2018年9月23日警告美股短期內將上演「完美風暴」，結果10月開局創下2008年以來最差、整個第4季都處於冧市，今年5月再警告股市進入「危險區域」的美國證券經紀商INTL FCStone全球宏觀經濟策略師Vincent Deluard最新再警告，股市在未來兩個月會暴冧兩成。



他指出，大冧市的最重要原因是企業盈利。如果中美貿易衝突不能迅速解決，美國企業盈利是很難停止下跌，估計今季整體盈利會收縮3.5%，第4季則可能會反彈3.9%。



其次是經濟，美國經濟畢竟已復甦十年有多，近期開始看到轉弱迹象，包括製造業、經濟增長，以及出口放緩，都令市場擔心衰退。根據經驗，聯儲局是難以阻止的。



第3個原因是政治。英國可能「硬脫歐」、伊朗衝突不斷，以及美國總統特朗普過去數個月作出的多項挑釁，都成為金融市場在秋季要大幅調整的誘因。再加上一旦中美關係變差，事情可以很快就失控。



不過，儘管他認為股市兩個月內可能急挫兩成，但絕不是世界末日，建議投資者可趁低撈貨。



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