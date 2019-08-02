樓價UPDATES：大型屋苑續錄成交

大型屋苑續錄成交，柴灣杏花邨三房海景單位，以1,350萬港元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●柴灣杏花邨50座中層8室，實用面積約826方呎，套三房連士多房間隔，望海景，以1,350萬元易主，實用呎價約16,344元，屋苑7月錄得7宗二手成交，平均實用呎價約17,308元。



●小西灣藍灣半島8座高層F室，實用面積507方呎，兩房另加436方呎天台戶，獲租客以23,000元租入，實用呎租約45.4元，新租客為本區客，心儀單位為特色天台戶，決定租入該單位。



●西半山薈臻高層C室，實用面積259方呎，一房間隔，主以668萬元易手，實用呎價25,792元，原業主於2012年9月以629.9萬元買入，持貨7年，帳面獲利38.1萬元，單位升值6%。



●西半山金谷大廈中層D室，實用面積611方呎，三房間隔，望樓景，以1,060萬元易手，實用呎價17,349元。



●南區貝沙灣2期6座高層B室，實用面積約1,213方呎，套三房連工人套間隔，外望海景，於日前獲租客以57,000元承租，租金已包管理費及差餉，實用呎租約47元，該盤7月共錄得23宗租務成交，現時約有106個租盤提供，最低租金入場價由29,000元起。



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九龍區

●將軍澳都會駅2座高層A室，實用面積約492方呎，兩房間隔，望海景，1月叫價908萬元放售，放盤8個月後減10萬，以898萬元沽出，實用呎價約18,252元，屋苑現時約有160個單位放售，最低入場費由800萬元起。



●何文田半山壹號半山徑36號高層戶，實用面積1,591方呎，四房雙套房間隔，另設工人套房，擁向北市景，剛以3,500萬元易手，實用呎價21,999元，原業主於2015年12月以2,600萬元購入，持貨近4年，現沽貨帳面獲利900萬元離場，單位期內升值35%。



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新界區

●上水威尼斯花園2座中層B室，實用面積437方呎，兩房間隔，以493萬元易手，實用呎價11,281元，原業主則於1997年以183萬元購入上址，持貨約22年，是次易手帳面獲利約310萬元離場，單位升值約1.7倍。



●馬鞍山薈晴2座低層B3室，實用面積238方呎，開放式間隔，以12,000元租出，實用呎租50.4元，新租客感屋苑樓齡新，間隔合用，即租入單位自用。



●沙田希爾頓中心A座低層6室，實用面積412方呎，三房間隔，議價後以645萬元易手，實用呎價15,655元。



●屯門單幢物業利寶大廈新近錄得一宗租務成交，單位為中高層E室，實用面積269方呎，兩房間隔，月租叫價9,000元，議價至8,700元租出，實用呎租32.3元，新租客為一名教師，見該廈可養寵物，上址間隔四正，且附全新裝修，爽快承租。



●元朗尚悅10座低層F室，套三房連多用途房間隔，叫價820萬元，最終議價至785萬元沽出，以實用面積727方呎計，折合呎價10,798元。



●東涌映灣園5座中層H室，實用面積約956方呎，套三房連工人套房間隔，以997萬元交吉成交，實用呎價約10,429元，原業主約於2007年12月，以約355萬元購入上述單位，持貨至今轉手帳面獲利約642萬元，賺價逾1.8倍。



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