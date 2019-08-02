貿戰激化：林宣武料香港出口會「再跌少少」

美國總統特朗普宣布9月1日起向價值3,000億美元中國貨品徵收10%關稅。



香港付貨人委員會主席林宣武表示，特朗普這次出招相當突然，對港商會有影響，但影響程度視乎生產地的位置。以製衣業為例，數間大廠早年已不在中國生產。



他續指，今次是所有消費產品無一幸免被加徵關稅，但正如美國零售商所言，對美國消費者的損害大過中國消費者。此外，他從一些台灣廠商了解到，當地很多加工廠會把產品運去中國再出口，但當中美貿易戰發生，部分廠商試過搬到越南生產，但發現越南以及其他東南亞國家的生產技術不及內地，結果也要搬回內地。



他預期香港出口數字會再跌少少，但不會太差，因大家已有所預期和準備。再者，9月1日前出口的貨物不受影響，而很多歐美秋冬季訂單傳統上在8月底前會付運，故9月1日起加徵關稅暫對美國入口商沒有影響，影響暫時只是心理上。香港業界亦會多做對外推廣和接單，以應對中美貿易戰升級。



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