貿戰激化：美4大零售組織齊轟特朗普　將美家庭當籌碼

美國總統特朗普突然「晒冷」對中國餘下逾3,000億美元進口貨品加徵10%關稅，外國傳媒報道，美國4大零售組織警告，新關稅將對消費者購買意欲、價格，以及招聘造成影響，更批評特朗普在中美貿易談判中，將美國家庭當做談判籌碼，並以關稅「綁架」了美國家庭。



4大零售組織成員之一、包括沃爾瑪和亞馬遜的美國零售聯合會(NRF)。該組織政府關係高級副總裁David French發表聲明指出，對政府在有缺陷的關稅戰略上加碼感到失望，關稅已令美國經濟增長放緩、造成不確定性，以及阻礙投資。



另一成員包括沃爾瑪、Target、家得寶(Home Depot)等的美國零售業領導協會(RILA)也稱，關稅將提高服裝、玩具、家居用品，以及電子產品等日用品價格。該組織國際貿易副總裁Hun Quach稱，10%關稅直接打擊了消費品價格和家庭預算，強調美國家庭不應該成為貿易戰籌碼。



美國鞋業經銷商及零售商協會(FDRA)總裁Matt Priest稱，新關稅實際是在貿易談判中，以美國家庭作為人質。



美國成衣暨鞋類協會(AAFA)執行副總裁Stephen Lamar表示，新關稅極具破壞性，對美國消費者的影響將遠超過中國製造商，因中國製造商生產的服裝和鞋類，分別佔了美國消費市場的42%及69%。

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