貿戰激化：華爾街料中國「先安內」　不急於報復

外國傳媒報道，面對美國總統特朗普突然「晒冷」加徵中國貨品關稅，華爾街認為，中國反應會是「先安內」，不急於報復，拖至2020年總統大選。



當中，高盛指出，中國其中一個行動應會是繼續刺激本土經濟，主因是外部形勢轉弱，對經濟產生負面影響，需要更多投資或活動去支持本土需求。至於刺激經濟方法，該行稱，由於中國早前已推出了一系列貨幣政策寬鬆及減稅，未來主要會透過財政政策，加上某程度上放鬆樓市，以達到刺激經濟效果。



花旗認為，特朗普最新一輪關稅將削減中國出口2.7%及經濟增長0.5個百分點，預計中國依然會採取「拖延策略」，不會「讓步」去迎合美國要求。因此，中國將繼續採取貨幣政策及推動基建和農村消費的財政政策，去支撐經濟增長。



荷蘭國際集團(ING)亦認為，中國會放慢談判步伐，亦不會立即作出報復，因要拖至2020年總統大選。

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