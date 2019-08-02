跌勢再現？二手樓價指數按周回落0.35%

二手樓價回落，中原城市領先指數CCL最新報188.76點，按周跌0.35%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報191.19點，按周微升0.01點，幾近無升跌。CCL(中小型單位)報189.29點，按周跌0.09%。CCL(大型單位)報186.03點，按周跌1.70%。近9周計，四大整體指數三次齊升，三次齊跌，二次一升三跌，一次三升一跌，樓價高位窄幅徘徊。



4區樓價指數二升二跌。新界西CCL_Mass報172.89點，按周升1.89%，顯示屯門新盤菁雋超額認購帶動區內樓價上升。九龍CCL_Mass報188.08點，按周升0.28%，連升4周共1.27%，反映啟德住宅地王刺激九龍樓價向上。港島CCL_Mass報196.73點，按周跌0.78%。新界東CCL_Mass報198.55點，按周跌1.84%，連升3後正常回軟。近9周，四區指數二升二跌出現四次，三升一跌有四次，一升三跌有一次。

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